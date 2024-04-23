ВВК признала годным военнообязанного, который, по данным ТЦК, умер по дороге в учебный центр, — Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец открыл производство по факту смерти военнообязанного из-за эпилептического приступа по дороге в ТЦК.

Фото: rbc.ua

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец открыл производство по факту смерти мужчины по дороге в учебный центр из-за эпилептического приступа.

Известно, что украинец, согласно справке военно-врачебной комиссии, был признан годным к военной службе.

«По поводу вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация будет находиться на моем личном контроле.

Также мои представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства.

Выражаю соболезнования семье украинца», — отметил омбудсмен.

Напомним, Закарпатский ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр, из-за эпилептического приступа.

Ранее председатель Комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что одиночные ролики с задержанием ТЦК людей не воспроизводят реальную картинку, а то, что мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред.

Также сообщалось, что в Одесской области мобилизовали больного эпилепсией, который умер в первый день.

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