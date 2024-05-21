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Ошукали українців на $850 000 на схемі з пригоном авто: АРМА розшукало майно зловмисників

15:22, 21 травня 2024
У фігурантів було виявлено чотири квартири, нежитлове приміщення, земельну ділянку, автомобілі та 15 банківських рахунків.
Ошукали українців на $850 000 на схемі з пригоном авто: АРМА розшукало майно зловмисників
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що за запитом Нацполіції розшукало активи учасників злочинної групи, які організували шахрайську схему з пригоном авто на замовлення.

Зловмисники, використовуючи фейкову компанію з продажу та пригону авто здебільшого бізнес-класу, ошукували клієнтів, обіцяючи їм придбати авто на замовлення. Отримавши кошти, вони не виконували свої зобов'язання, а розподіляли викрадені гроші між собою. Таким чином протягом 2024 року підозрювані заволоділи близько 850 тисячами доларів США.

У АРМА заявили, що була проаналізована інформацію із інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних щодо вказаних осіб та розшукали майно зловмисників.

Загалом у фігурантів було виявлено чотири квартири, нежитлове приміщення, земельну ділянку у Львові, автомобілі та 15 банківських рахунків.

АРМА передало до органу досудового розслідування отриману інформацію для накладення арешту на виявлені активи.

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