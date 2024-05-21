Обманули украинцев на $850 000 на схеме с пригоном авто: АРМА разыскало имущество злоумышленников

У фигурантов были обнаружены четыре квартиры, нежилое помещение, земельный участок, автомобили и 15 банковских счетов

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что по запросу Нацполиции разыскало активы участников преступной группы, организовавших мошенническую схему с пригоном авто по заказу.

Злоумышленники, используя фейковую компанию по продаже и пригону авто в основном бизнес-класса, обманывали клиентов, обещая им приобрести авто на заказ. Получив деньги, они не выполняли свои обязательства, а распределяли похищенные деньги между собой. Таким образом, в течение 2024 года подозреваемые завладели около 850 тысячами долларов США.

В АРМА заявили, что была проанализирована информация по информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных по указанным лицам и разыскали имущество злоумышленников.

Всего у фигурантов были обнаружены четыре квартиры, нежилое помещение, земельный участок во Львове, автомобили и 15 банковских счетов.

АРМА передала в орган досудебного расследования полученную информацию для наложения ареста на выявленные активы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.