Нотаріуси України не можуть вчиняти нотаріальні дії за кордоном – Мін'юст

Нотаріальна палата повідомила про можливі факти вчинення нотаріальних дій нотаріусами України за межами держави.

До Міністерства юстиції звернулася Нотаріальна палата із листом щодо можливих фактів вчинення нотаріальних дій нотаріусами України за межами України, а саме, наявності незаконних схем оформлення цивільних правовідносин за кордоном України шляхом нібито вчинення нотаріальних дій українськими нотаріусами у Англії, Шотландії, Іспанії.

У відповідь Міністерство повідомило, що не має можливості спростувати або підтвердити такі факти, а також встановити наявність або відсутність підстав для анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Також Мін’юст направив дану інформацію до Служби безпеки України.

Мін’юст звертає увагу, що згідно із законодавством робоче місце приватного нотаріуса має знаходитись у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність, та забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці.

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