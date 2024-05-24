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Нотариусы Украины не могут совершать нотариальные действия за границей – Минюст

17:20, 24 мая 2024
Нотариальная палата сообщила о возможных фактах совершения нотариальных действий нотариусами Украины за пределами государства.
Нотариусы Украины не могут совершать нотариальные действия за границей – Минюст
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В Министерство юстиции обратилась Нотариальная палата с письмом по поводу возможных фактов совершения нотариальных действий нотариусами Украины за пределами Украины, а именно, наличия незаконных схем оформления гражданских правоотношений за рубежом Украины путем якобы совершения нотариальных действий украинскими нотариусами в Англии, Шотландии, Испании.

В ответ Министерство сообщило, что не имеет возможности опровергнуть или подтвердить такие факты, а также установить наличие или отсутствие оснований для аннулирования свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.

Также Минюст направил данную информацию в Службу безопасности Украины.

Минюст обращает внимание, что, согласно законодательству, рабочее место частного нотариуса должно находиться в пределах нотариального округа, в котором частный нотариус осуществляет нотариальную деятельность, и обеспечивать соблюдение нотариальной тайны.

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