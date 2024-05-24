Приведение в соответствие основного вида деятельности согласно КВЭД: что нужно знать

Налоговая рекомендует субъектам хозяйствования привести в соответствие основной вид деятельности, заявленный при регистрации, к фактическому виду деятельности, осуществляемого плательщиком.

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Главное управление ГНС в Киеве напоминает нюансы приведения в соответствие основного вида деятельности согласно КВЭД (Классификации видов экономической деятельности).

Отмечается, что основы хозяйствования в Украине определены Хозяйственным кодексом Украины.

Согласно части первой ст. 19 ХКУ субъекты хозяйствования имеют право без ограничений самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, что не противоречит законодательству.

Согласно части первой ст. 44 ХКУ, предпринимательство осуществляется на основе, в частности:

свободного выбора предпринимателем видов предпринимательской деятельности;

самостоятельного формирования предпринимателем программы деятельности, выбора поставщиков и потребителей производимой продукции, привлечения материально-технических, финансовых и других видов ресурсов, использование которых не ограничено законом, установление цен на продукцию и услуги в соответствии с законом;

коммерческого расчета и коммерческого риска.

Классификация видов экономической деятельности (далее – КВЭД ДК 009:2010) утверждена приказом Государственного комитета Украины по техническому регулированию и потребительской политике от 11 октября 2010 года № 457.

Основное предназначение Классификации видов экономической деятельности – определить и кодировать основные и второстепенные виды экономической деятельности юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, физических лиц – предпринимателей.

Основной вид деятельности – это вид деятельности субъекта, на который приходится наибольший вклад в валовую добавленную стоимость (или другой определенный критерий).

Второстепенные виды экономической деятельности – это любые другие (кроме основного) виды экономической деятельности.

Налоговая рекомендует привести в соответствие основной вид деятельности, заявленный при регистрации (согласно Классификации видов экономической деятельности ДК 009:2010 Национального классификатора Украины) к фактическому виду деятельности, осуществляемой плательщиком.

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