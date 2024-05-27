Українців, що напали на прикордонника, затримали в Румунії і будуть екстрадувати

Румунські прикордонники затримали 2 запоріжан, підозрюваних у нападі на прикордонника на Закарпатті.

Джерело фото: promin.cv.ua

Румунські прикордонники затримали двох громадян України, яких підозрюють у нападі на українського прикордонника на території Закарпаття. Інформацію про це оприлюднило запорізьке видання «Локатор-Медіа».

За даними видання, затримані - це два чоловіки, 36 та 31 рік, із міста Запоріжжя.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», днями на ділянці ВПС «Ділове» - ВІПС «Богдан» у Рахівському районі на Закарпатті спрацювала сигнальна міна. Прикордонний наряд, який відгукнувся на сигнал, виявив поблизу кордону двох чоловіків. Прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря, однак, замість того, щоб зупинитися, чоловіки напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет та втекли. Крім того, правопорушники здійснили п'ять пострілів у бік військовослужбовців. Проте їх пізніше затримали румунські прикордонники.

Зараз правоохоронні органи готують матеріали для естрадиції мешканців Запоріжжя з Румунії до України. Запоріжцям загрожує кримінальна відповідальність за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.