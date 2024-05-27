Украинцев, напавших на пограничника, задержали в Румынии и будут экстрадировать

Румынские пограничники задержали 2 запорожцев, подозреваемых в нападении на пограничника на Закарпатье.

Источник фото: promin.cv.ua

Румынские пограничники задержали двух граждан Украины, которых подозревают в нападении на украинского пограничника на территории Закарпатья. Информацию об этом обнародовало запорожское издание «Локатор-Медиа».

По данным издания, задержанные - это два мужчины, 36 и 31 год, из города Запорожье.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на днях на участке ВВС «Деловое» - ВИПС «Богдан» в Раховском районе на Закарпатье сработала сигнальная мина. Пограничный наряд, который откликнулся на сигнал, обнаружил вблизи границы двух мужчин. Пограничник совершил два предупредительных выстрела в воздух, однако, вместо того, чтобы остановиться, мужчины напали на пограничника и отобрали у него пистолет и скрылись. Кроме того, правонарушители совершили пять выстрелов в сторону военнослужащих. Однако их позже задержали румынские пограничники.

Сейчас правоохранительные органы готовят материалы для эстрадиции жителей Запорожья из Румынии в Украину. Запорожцам грозит уголовная ответственность за угрозы и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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