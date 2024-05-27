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Суд отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

11:31, 27 мая 2024
Ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинений в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс было отклонено, а судебное рассмотрение дела назначено на июль.
Суд отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс
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В США судья отклонила ходатайство актера Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве в связи со смертельной стрельбой на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в 2021 году, из-за которой погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, пишет BBC.

Суд над Болдуином запланирован на июль.

Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а лишь отвел курок пистолета. Он также утверждал, что не виноват в смерти Хатчинс, поскольку не знал, что в оружии были боевые патроны, и потому что на съемочной площадке не должно было быть боевых патронов.

Судья окружного суда Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер отклонила ходатайство, отклонив аргументы о том, что процесс большого жюри был предвзятым в отношении актера.

В своем заявлении адвокаты Болдуина заявили: «Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде».

Ранее сообщалось, что актеру удалось договориться о мире с семьей Хатчинз, однако осенью прокуратура, которая рассматривала это дело заявила, что мировое соглашение не может повлиять на выдвижение уголовного обвинения.

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