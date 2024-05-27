Microsoft запустила бета-версию нового ИИ-бота Copilot для мессенджера Telegram

В настоящее время бот находится на стадии бета-тестирования.

Microsoft запустила бета-версию нового чат-бота Copilot, созданного на основе искусственного интеллекта, для мессенджера Telegram. Об этом компания сообщила на сайте.

Чат-бот способен выполнять различные задачи и отвечать на вопросы пользователей прямо в приложении.

В настоящее время бот находится на стадии бета-тестирования, он бесплатный для всех пользователей, а также доступен на Windows, MacOS, Android и iOS.

После аутентификации в Telegram Copilot сообщает о лимите использования: можно задать до 30 запросов в течение 24 часов, после чего доступ будет приостановлен до следующего дня.

Ранее стало известно, что ученые создали искусственный интеллект, понимающий сарказм: его обучали на сериалах «Друзья» и «Теория большого взрыва».

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