Microsoft запустила бета-версію нового ШІ-бота Copilot для месенджера Telegram

Наразі бот перебуває на стадії бета-тестування.

Microsoft запустила бета-версію нового чат-бота Copilot, створеного на основі штучного інтелекту, для месенджера Telegram. Про це компанія повідомила на сайті.

Чат-бот здатний виконувати різні завдання і відповідати на запитання користувачів прямо у застосунку.

Наразі бот перебуває на стадії бета-тестування, він безкоштовний для всіх користувачів, а також доступний на Windows, macOS, Android та iOS.

Після автентифікації в Telegram Copilot повідомляє про ліміт використання: можна задати до 30 запитів протягом 24 годин, після чого доступ буде призупинено до наступного дня.

Раніше стало відомо, що вчені створили штучний інтелект, який розуміє сарказм: його навчали на серіалах «Друзі» та «Теорія великого вибуху».

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