Суд відхилив клопотання Алека Болдуїна про зняття звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Хатчинс

Клопотання Алека Болдуїна про зняття звинувачень у ненавмисному вбивстві Галини Хатчинс було відхилено, а судовий розгляд справи призначено на липень.

У США суддя відхилила клопотання актора Алека Болдуїна про зняття звинувачення у ненавмисному вбивстві у зв'язку зі смертельною стріляниною на знімальному майданчику фільму «Ржавчина» у 2021 році, через яку загинула операторка українського походження Галина Хатчинс, пише ВВС.

Суд над Болдуїном заплановано на липень.

Болдуїн заявив, що не натискав на спусковий гачок, а лише відвів курок пістолета. Він також стверджував, що не винен у смерті Хатчинс, оскільки не знав, що у зброї були бойові набої, і тому що на знімальному майданчику не мало бути бойових набоїв.

Суддя окружного суду Нью-Мексико Мері Марлоу Соммер відхилила клопотання, а також відхилили аргументи про те, що процес великого журі був упереджений щодо актора.

У своїй заяві адвокати Болдуїна заявили: «Ми з нетерпінням чекаємо на наш день у суді».

Раніше ми писали, що акторові вдалося домовитися про мир із родиною Хатчинз, однак восени прокуратура, яка розглядала цю справу заявила, що мирова угода не може вплинути висунення кримінального обвинувачення.

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