У Нотаріальній палаті роз'яснили деталі порядку заповідання військовослужбовцями і поліцейськими одноразової грошової допомоги

Засвідчення справжності підпису на особистих розпорядженнях військовослужбовців – надали роз’яснення.

У комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності підготували інформаційний лист – доповнення до попереднього роз’яснення «Щодо засвідчення справжності підпису на особистих розпорядженнях на випадок загибелі (смерті) осіб, визначених Законом № 3515-IX».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін дозволив військовим заповідати виплату одноразової грошової допомоги родичам на випадок загибелі.

Особисте розпорядження – це документ, за допомогою якого військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу служб цивільного захисту, працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та поліцейські мають можливість реалізувати своє право на розпорядження одноразовою грошовою допомогою на випадок своєї загибелі (смерті). Особисте розпорядження складається в письмовій довільній формі, в документі вказується особа (особи), які отримають вказану допомогу, з визначенням розміру частки таких осіб у відсотках.

Комісія доповнює пункт 10 вказаного листа «Щодо заходів щодо прийняття та/або оновлення нормативних актів органів виконавчої влади, що випливають з Закону №3515-IX» підпунктом 10.3 наступного змісту.

10.3. Щодо Порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування).

Порядок №550 визначає механізм та строки передачі військовослужбовцем, військовозобов’язаним або резервістом, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування), складеного на випадок своєї загибелі (смерті), про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам) за його вибором.

Відповідно до пункту 3 Порядку №550 особисте розпорядження військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, в тому числі військовослужбовця СБУ, складається письмово в довільній формі із зазначенням:

військового звання,

прізвища, імені та по батькові (за наявності),

дати народження, місця проживання чи перебування (реєстрації місця

проживання),

реєстраційного номера облікової картки платника податків

місця і часу складення особистого розпорядження.

В особистому розпорядженні обов’язково зазначаються частка (частки) належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), а також особа (особи), якій (яким) здійснюватимуться такі виплати.

В особистому розпорядженні також можуть зазначатися відомості щодо територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яким призваний/прийнятий на військову службу військовослужбовець, або номер військової частини, в якій він проходить військову службу, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти.

Відповідно до пункту 6 Порядку №550 оригінал особистого розпорядження передається вказаними категоріями осіб командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) в день засвідчення на ньому справжності підпису або в десятиденний строк з дня засвідчення підпису (у разі засвідчення справжності підпису на особистому розпорядженні - нотаріусом), про що робиться відповідний запис на копії особистого розпорядження.

Копія особистого розпорядження з відповідним записом на ньому зберігається у вказаних категорій осіб.

Оригінал особистого розпорядження вказаних категорій осіб надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у конверті (пакуванні) засобами фельд’єгерського зв’язку, поштового зв’язку або в іншій спосіб, що унеможливлює вільний доступ до інформації, яка міститься в особистому розпорядженні, та в особовій справі.

У разі скасування особистого розпорядження або складення нового особистого розпорядження вказані категорії осіб за місцем проходження служби подають відповідний рапорт або нове особисте розпорядження, складене з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку.

Протягом п’яти робочих днів після надходження відповідного рапорту або нового особистого розпорядження:

командир військової частини повідомляє керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки про скасування особистого розпорядження або забезпечує надсилання нового особистого розпорядження до територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно;

командир/керівник підрозділу органу (служби, військового формування) забезпечує вилучення особистого розпорядження з особової справи та долучення нового особистого розпорядження (у разі його складення) і повернення військовослужбовцю СБУ, іншого органу або військового формування, крім Збройних Сил, оригіналу особистого розпорядження, про що робиться відповідний запис в особовій справі.

Скасоване особисте розпорядження повертається військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, рекомендованим листом або передається особисто відповідальною посадовою особою.

Примірний зразок особистого розпорядження (з приміткою) можна переглянути нижче:

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