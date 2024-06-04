В Нотариальной палате разъяснили детали порядка завещания военнослужащими и полицейскими единовременной денежной помощи

Удостоверение подлинности подписи на личных распоряжениях военнослужащих – дали разъяснение.

В комиссии НПУ по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовили информационное письмо – дополнение к предварительному разъяснению «Об удостоверении подлинности подписи на личных распоряжениях на случай гибели (смерти) лиц, определенных Законом № 3515-IX».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин разрешил военным завещать выплату единоразовой денежной помощи родственникам на случай гибели.

Личное распоряжение – это документ, посредством которого военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления и полицейские имеют возможность реализовать свое право на распоряжение единовременной денежной помощью на случай своей гибели (смерти). Личное распоряжение составляется в письменной произвольной форме, в документе указывается лицо (лица), которые получат указанную помощь, с определением размера доли таких лиц в процентах.

Комісія доповнює пункт 10 вказаного листа «Щодо заходів щодо прийняття та/або оновлення нормативних актів органів виконавчої влади, що випливають з Закону №3515-IX» підпунктом 10.3 наступного змісту.

10.3. Щодо Порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування).

Порядок №550 визначає механізм та строки передачі військовослужбовцем, військовозобов’язаним або резервістом, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування), складеного на випадок своєї загибелі (смерті), про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам) за його вибором.

Відповідно до пункту 3 Порядку №550 особисте розпорядження військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, в тому числі військовослужбовця СБУ, складається письмово в довільній формі із зазначенням:

військового звання,

прізвища, імені та по батькові (за наявності),

дати народження, місця проживання чи перебування (реєстрації місця

проживання),

реєстраційного номера облікової картки платника податків

місця і часу складення особистого розпорядження.

В особистому розпорядженні обов’язково зазначаються частка (частки) належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), а також особа (особи), якій (яким) здійснюватимуться такі виплати.

В особистому розпорядженні також можуть зазначатися відомості щодо територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яким призваний/прийнятий на військову службу військовослужбовець, або номер військової частини, в якій він проходить військову службу, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти.

Відповідно до пункту 6 Порядку №550 оригінал особистого розпорядження передається вказаними категоріями осіб командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) в день засвідчення на ньому справжності підпису або в десятиденний строк з дня засвідчення підпису (у разі засвідчення справжності підпису на особистому розпорядженні - нотаріусом), про що робиться відповідний запис на копії особистого розпорядження.

Копія особистого розпорядження з відповідним записом на ньому зберігається у вказаних категорій осіб.

Оригінал особистого розпорядження вказаних категорій осіб надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у конверті (пакуванні) засобами фельд’єгерського зв’язку, поштового зв’язку або в іншій спосіб, що унеможливлює вільний доступ до інформації, яка міститься в особистому розпорядженні, та в особовій справі.

У разі скасування особистого розпорядження або складення нового особистого розпорядження вказані категорії осіб за місцем проходження служби подають відповідний рапорт або нове особисте розпорядження, складене з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку.

Протягом п’яти робочих днів після надходження відповідного рапорту або нового особистого розпорядження:

командир військової частини повідомляє керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки про скасування особистого розпорядження або забезпечує надсилання нового особистого розпорядження до територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно;

командир/керівник підрозділу органу (служби, військового формування) забезпечує вилучення особистого розпорядження з особової справи та долучення нового особистого розпорядження (у разі його складення) і повернення військовослужбовцю СБУ, іншого органу або військового формування, крім Збройних Сил, оригіналу особистого розпорядження, про що робиться відповідний запис в особовій справі.

Скасоване особисте розпорядження повертається військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, рекомендованим листом або передається особисто відповідальною посадовою особою.

Примірний зразок особистого розпорядження (з приміткою) можна переглянути нижче:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.