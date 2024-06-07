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На Волині детективи БЕБ вилучили контрабанду електронних сигарет на 26 мільйонів

20:56, 7 червня 2024
Вилучено понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку.
На Волині детективи БЕБ вилучили контрабанду електронних сигарет на 26 мільйонів
Фото: БЕБ
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Детективи Бюро економічної безпеки на Волині оголосили підозру волинянину, який займався контрабандою та незаконною реалізацією електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку.

Встановлено, що житель міста Луцька організував нелегальне ввезення в Україну через митний кордон електронних сигарет та готових рідин до них без марок акцизного податку.

Контрабандну продукцію фігурант продавав на території України. Товар надсилав покупцям поштою.

Кошти, отримані від незаконних дій, волинянин легалізовував, використовуючи їх у своїй підприємницькій діяльності.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку. Загальна вартість вилученого - понад 26 млн грн.

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