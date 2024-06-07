На Волыни детективы БЭБ изъяли контрабанду электронных сигарет на 26 миллионов

Изъято более 60-ти тысяч электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога.

Детективы Бюро экономической безопасности на Волыни объявили подозрение волынянину, занимавшемуся контрабандой и незаконной реализацией электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога.

Установлено, что житель Луцка организовал нелегальный ввоз в Украину через таможенную границу электронных сигарет и готовых жидкостей к ним без марок акцизного налога.

Контрабандную продукцию фигурант продавал на территории Украины. Товар отправлял покупателям по почте.

Средства, полученные от незаконных действий, волынянин легализовывал, используя их в своей предпринимательской деятельности.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли более 60 тысяч электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятого – более 26 млн грн.

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