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В Киеве будут судить организатора и 9 участников наркобанды за сбыт кокаина еженедельно на 1 млн гривен

20:02, 7 июня 2024
Участникам преступной организации грозит до 15 лет заключения.
В Киеве будут судить организатора и 9 участников наркобанды за сбыт кокаина еженедельно на 1 млн гривен
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Шевченковская окружная прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и 9 участников преступной организации, которые занимались масштабным сбытом наркотиков в крупных и особо крупных размерах. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, преступную организацию создал 27-летний уроженец Марганца Днепропетровской области. Он обеспечивал участников группировки контактами для получения кокаина, арендовал квартиру для хранения и фасовки товара, предоставил оборудование для взвешивания и упаковки кокаина, а также обеспечил автомобилями для доставки заказов клиентам.

Заказ на кокаин получал один из участников группировки, который выполнял функции оператора. Участники также принимали заказы через мессенджер Telegram. Доставку кокаина осуществляли на арендованных автомобилях, передавая товар клиентам лично. Оплата производилась наличными или через банковскую карточку.

Кокаин продавали по цене 120-160 долларов США за грамм, а постоянным клиентам предоставляли скидки. Еженедельный объем продаж составлял около 1 миллиона гривен.

Санкция статей, по которым предъявлено обвинение, предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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