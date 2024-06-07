В Польше нашли мертвым одного из самых богатых бизнесменов страны и почетного консула Украины в Ряшеве

Тело соучредителя Nowy Styl Ежи Кшановского обнаружили в поле неподалеку от его дома.

В Польше нашли мертвым одного из самых богатых бизнесменов страны, соучредителя компании по производству офисной мебели Nowy Styl и почетного консула Украины в Ряшеве Ежи Кшановского. По данным радио RMF, 54-летний Кшановский вышел из дома на прогулку в шортах и футболке и не вернулся. Его родственники обратились в полицию.

Ежи Кшановский исчез в селе Кросьценко Выжне Коросненского уезда Подкарпатского воеводства. Поисковая операция началась в четверг около обеда. В ней участвовали полиция, пожарные и спасатели, которые использовали собак и дрон с тепловизором. Ночью на пятницу тело Кшановского было найдено в поле неподалеку от его дома в Кросценке Выжнем. Причины и обстоятельства его смерти пока неизвестны, тело было направлено на вскрытие по решению прокурора.

Ежи Кшановский вместе с братом Адамом в 1992 году основал компанию Nowy Styl, которая стала одним из крупнейших производителей офисной мебели в Европе. Адам Кшановский сейчас является президентом компании. Братья Кшановские долгое время входили в список 100 самых богатых поляков по версии журнала Forbes, занимая 57 место в 2021 году. В том году их компания производила около 8 миллионов стульев в год.

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