УЗ отменит некоторые пригородные электропоезда, чтобы уменьшить потребление электроэнергии

Железнодорожники временно внесут изменения в график движения пригородных электропоездов.

Источник фото: УЗ

Укрзализныця уменьшит потребление электроэнергии за счет пересмотра графика движения пригородных электропоездов. Изменения не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения к работе и обратно.

Как отметили в УЗ, в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине.

«Некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. При улучшении ситуации движение пригородных электропоездов будет возобновлено», - говорится в сообщении.

Также Укрзализныця планирует реализовать проекты для генерации электроэнергии, что позволит частично покрыть потребности в питании объектов критической инфраструктуры УЗ, а также потребителей, подключенных к распределительной сети общества.

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