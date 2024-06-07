Организовывал фиктивные браки уклонистов с женщинами, имеющими инвалидность: на Черниговщине задержали мужчину

Злоумышленник попытался завербовать женщину с инвалидностью 2 группы и предложил ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака с военнообязанным, который стремился получить отсрочку от мобилизации.

Фото: dpsu.gov.ua

В Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который пытался завербовать женщину с инвалидностью для заключения фиктивного брака с военнообязанным. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, в милицию поступила информация о том, что местный житель подыскивает и вербует для преступной деятельности женщин с инвалидностью 1-2 группы, оказавшихся в тяжелом материальном положении.

Установлено, что злоумышленник попытался завербовать местную жительницу с инвалидностью 2-й группы и предложил ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака с военнообязанным, который стремился получить отсрочку от мобилизации в связи с содержанием жены с инвалидностью.

Правоохранители задержали подозреваемого при передаче злоумышленником части «вознаграждения» завербованной женщине.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми), наказание за которое предусмотрено сроком от трех до восьми лет.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители также трудятся над установлением роли других участников преступной схемы.

Досудебное расследование продолжается.

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