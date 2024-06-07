Практика судов
  1. В Украине

Организовывал фиктивные браки уклонистов с женщинами, имеющими инвалидность: на Черниговщине задержали мужчину

23:03, 7 июня 2024
Злоумышленник попытался завербовать женщину с инвалидностью 2 группы и предложил ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака с военнообязанным, который стремился получить отсрочку от мобилизации.
Организовывал фиктивные браки уклонистов с женщинами, имеющими инвалидность: на Черниговщине задержали мужчину
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который пытался завербовать женщину с инвалидностью для заключения фиктивного брака с военнообязанным. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, в милицию поступила информация о том, что местный житель подыскивает и вербует для преступной деятельности женщин с инвалидностью 1-2 группы, оказавшихся в тяжелом материальном положении.

Установлено, что злоумышленник попытался завербовать местную жительницу с инвалидностью 2-й группы и предложил ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака с военнообязанным, который стремился получить отсрочку от мобилизации в связи с содержанием жены с инвалидностью.

Правоохранители задержали подозреваемого при передаче злоумышленником части «вознаграждения» завербованной женщине.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми), наказание за которое предусмотрено сроком от трех до восьми лет.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители также трудятся над установлением роли других участников преступной схемы.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок бронирования – теперь оно будет происходить через Портал Дія

Министерство цифровой трансформации должно в течение месяца обеспечить техническую возможность бронирования средствами Портала Дія.

Кабмин изменил критерии критически важных предприятий, имеющих право на бронирование работников

Правительство приняло новое постановление об определении предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики.

Кабмин поручил выключить кондиционеры в судах, прокуратурах, министерствах

Распоряжением Правительства от 7 июня поручается отключить кондиционеры в государственных органах, в том числе в судах.

Правительство убрало из условий предоставления отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью II группы обязательное заключение ЛКК

Ранее это дополнительное условие в виде заключения ЛКК появилось в постановлении, несмотря на то, что в законе об усилении мобилизации его нет.

Кабмин разрешил дистанционную постановку на военный учет лицам, постоянно проживающим за границей

Правительство предусмотрело постановку на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, без личного прибытия в ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді