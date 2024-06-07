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Організовував фіктивні шлюби ухилянтів з жінками, які мають інвалідність: на Чернігівщині затримали чоловіка

23:03, 7 червня 2024
Зловмисник спробував завербувати жінку з інвалідністю 2 групи та запропонував їй грошову винагороду за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації.
Організовував фіктивні шлюби ухилянтів з жінками, які мають інвалідність: на Чернігівщині затримали чоловіка
Фото: dpsu.gov.ua
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На Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався завербувати жінку з інвалідністю для укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, до правоохоронців надійшла інформація про те, що місцевий мешканець підшуковує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю 1-2 групи, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Встановлено, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю 2 групи та запропонував їй грошову винагороду за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі зловмисником частини «винагороди» завербованій жінці.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми), покарання за яке передбачене на строк від трьох до восьми років.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці також працюють над встановленням ролі інших учасників злочинної схеми.

Досудове розслідування триває.

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