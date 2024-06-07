Практика судів
  1. В Україні

УЗ відмінить деякі приміські електропоїзди, щоб зменшити споживання електроенергії

16:07, 7 червня 2024
Залізничники тимчасово внесуть зміни до графіка руху приміських електропоїздів.
УЗ відмінить деякі приміські електропоїзди, щоб зменшити споживання електроенергії
Джерело фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

Як зазначили в УЗ, упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.

«Деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. При покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено», - сказано у повідомленні.

Також Укрзалізниця планує реалізувати проєкти для генерації електроенергії, що має дозволити частково покрити потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури УЗ, а також споживачів, які підключені до розподільчої мережі товариства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В судах, які припинили діяльність під час повномасштабного вторгнення, з’являться уповноважені особи, які будуть відповідати за бухгалтерію та звітність

Вища рада правосуддя ухвалила тимчасові зміни у Типове положення про апарат суду.

Рахунки військовозобов’язаних, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати

Поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою, яку військовозобов’язаний вказав у Резерв+, може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК не складало протокол, а відразу виносило постанову про накладення штрафу.

З 30 червня запрацює новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном

Кабмін затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном – чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.

Верховна Рада після вето Президента прибрала норму, якою пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Парламент врахував пропозиції Президента, який зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Право на звернення з апеляційною скаргою у деяких випадках також підлягає доведенню – Верховний Суд

Верховний Суд вказав на те, що право на звернення з апеляційною скаргою має лише учасник справи або інша особа, яка доведе вплив оскаржуваного судового рішення безпосередньо на її права.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді