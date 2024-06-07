УЗ відмінить деякі приміські електропоїзди, щоб зменшити споживання електроенергії

Залізничники тимчасово внесуть зміни до графіка руху приміських електропоїздів.

Джерело фото: УЗ

Укрзалізниця зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

Як зазначили в УЗ, упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.

«Деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. При покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено», - сказано у повідомленні.

Також Укрзалізниця планує реалізувати проєкти для генерації електроенергії, що має дозволити частково покрити потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури УЗ, а також споживачів, які підключені до розподільчої мережі товариства.

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