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У Польщі знайшли мертвим одного з найбагатших бізнесменів країни та почесного консула України в Ряшеві

16:15, 7 червня 2024
Тіло співзасновника Nowy Styl Єжи Кшановського виявили в полі неподалік від його дому.
У Польщі знайшли мертвим одного з найбагатших бізнесменів країни та почесного консула України в Ряшеві
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У Польщі знайшли мертвим одного з найбагатших бізнесменів країни, співзасновника компанії з виробництва офісних меблів Nowy Styl та почесного консула України в Ряшеві Єжи Кшановського. За даними радіо RMF, 54-річний Кшановський вийшов з дому на прогулянку в шортах та футболці і не повернувся. Його родичі звернулися до поліції.

Єжи Кшановський зник у селі Кросьценко Вижнє Коросненського повіту Підкарпатського воєводства. Пошукова операція розпочалася в четвер близько обіду. У ній брали участь поліція, пожежники та рятувальники, які використовували собак і дрон з тепловізором. Уночі на п’ятницю тіло Кшановського було знайдено в полі неподалік від його дому в Кросценку Вижньому. Причини та обставини його смерті наразі невідомі, тіло було направлено на розтин за рішенням прокурора.

Єжи Кшановський разом із братом Адамом у 1992 році заснував компанію Nowy Styl, яка стала одним з найбільших виробників офісних меблів у Європі. Адам Кшановський наразі є президентом компанії. Брати Кшановські тривалий час входили до списку 100 найбагатших поляків за версією журналу Forbes, займаючи 57 місце у 2021 році. Того року їхня компанія виробляла близько 8 мільйонів стільців на рік.

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