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У Києві судитимуть організатора та 9 учасників наркобанди за збут кокаїну щотижня на 1 млн гривень

20:02, 7 червня 2024
Учасникам злочинної організації загрожує до 15 років ув’язнення.
У Києві судитимуть організатора та 9 учасників наркобанди за збут кокаїну щотижня на 1 млн гривень
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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Шевченківська окружна прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо організатора та 9 учасників злочинної організації, які займалися масштабним збутом наркотиків у великих та особливо великих розмірах. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, злочинну організацію створив 27-річний уродженець Марганця Дніпропетровської області. Він забезпечував учасників угруповання контактами для отримання кокаїну, орендував квартиру для зберігання та фасування товару, надав обладнання для зважування та пакування кокаїну, а також забезпечив автомобілями для доставки замовлень клієнтам.

Замовлення на кокаїн отримував один із учасників угруповання, який виконував функції оператора. Учасники також приймали замовлення через месенджер Telegram. Доставку кокаїну здійснювали на орендованих автомобілях, передаючи товар клієнтам особисто. Оплата проводилася готівкою або через банківську картку.

Кокаїн продавали за ціною 120-160 доларів США за грам, а постійним клієнтам надавали знижки. Щотижневий обсяг продажу становив близько 1 мільйона гривень.

Санкція статей, за якими пред'явлено обвинувачення, передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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