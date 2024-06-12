На Львівщині у Сокільниках обстріляли автомобіль «BMW» – водія госпіталізовано

Триває спецоперація для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.

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У селищі Сокільники, Львівського району поліцейські розшукують зловмисника, який обстріляв автомобіль «BMW». Внаслідок події вогнепальні поранення отримав водій – його госпіталізували.

Як повідомили у поліції, інцидент стався 12 червня. Близько 11:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину.

На місці події залучені оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

Попередньо правоохоронці встановили, що внаслідок події поранений водій автомобіля «BMW» - він госпіталізований.

Наразі триває спеціальна поліцейська операція для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.

11 червня «Судово-юридична газета» писала, що у Запоріжжі вбили місцевого посадовця – невідомий здійснив чотири постріли.

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