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На Львовщине в Сокольниках обстреляли автомобиль «BMW» – водителя госпитализировали

14:40, 12 июня 2024
Идет спецоперация по установке места нахождения и задержанию злоумышленника.
На Львовщине в Сокольниках обстреляли автомобиль «BMW» – водителя госпитализировали
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В поселке Сокольники, Львовского района, полицейские разыскивают злоумышленника, который обстрелял автомобиль «BMW». В результате происшествия огнестрельные ранения получил водитель – его госпитализировали.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 12 июня. Около 11:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о стрельбе.

На месте происшествия привлечены оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Предварительно правоохранители установили, что в результате происшествия ранен водитель автомобиля «BMW» – он госпитализирован.

В настоящее время идет специальная полицейская операция для установления места нахождения и задержания злоумышленника.

11 июня «Судебно-юридическая газета» писала, что в Запорожье убили местного должностного лица – неизвестный произвел четыре выстрела.

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