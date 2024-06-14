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На Буковині БЕБ викрило цех, де незаконно виготовляли побутову хімію під виглядом відомих марок

07:00, 14 червня 2024
Чоловік організував підпільний цех з виготовлення побутової хімії.
На Буковині БЕБ викрило цех, де незаконно виготовляли побутову хімію під виглядом відомих марок
Фото: БЕБ
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У Чернівецькій області викрили підпільний цех з виготовлення побутової хімії під відомі торговельні марки, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Про це повідомляє БЕБ. 

Організував цех місцевий житель. 

Зазначається, що засоби для прання та інші миючі засоби нелегально виготовляли у складському приміщенні.

На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Під час обшуківцю побутову хімію з ознаками підробки, обладнання, пакувальну тару та етикетки вилучили. 

Досудове розслідування триває.

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