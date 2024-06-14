На Буковине БЭБ разоблачило цех, где незаконно производили бытовую химию под видом известных марок

Мужчина организовал подпольный цех по производству бытовой химии.

Фото: БЭБ

В Черновицкой области разоблачен подпольный цех по изготовлению бытовой химии под известные торговые марки, права интеллектуальной собственности на которые принадлежат иностранным компаниям. Об этом сообщает БЭБ.

Организовал цех местный житель.

Средства для стирки и другие моющие средства нелегально изготовляли в складском помещении.

На готовую продукцию клеили этикетки с названиями известных торговых марок, права интеллектуальной собственности на которые принадлежат иностранным компаниям. Во время обыска бытовую химию с признаками подделки, оборудования, упаковочную тару и этикетки изъяли.

Досудебное расследование продолжается.

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