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Как осуществляются выплаты по больничному: алгоритм

07:54, 14 июня 2024
Размер выплат рассчитывается индивидуально на основе размера страхового стажа, зарплаты и количества дней, проведенных человеком на больничном.
Как осуществляются выплаты по больничному: алгоритм
Фото: slovoidilo.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило алгоритм осуществления выплаты по больничному.

  1. Застрахованное лицо обращается к врачу для установления факта временной потери трудоспособности.
  2. Врач по результатам осмотра создает медицинское заключение о временной потере трудоспособности, что является основанием формирования листа нетрудоспособности.
  3. Пенсионный фонд создает больничный в Электронном реестре листа нетрудоспособности и передает его работодателю.
  4. Работодатель в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

- получает лист нетрудоспособности;

- формирует заявление-расчет;

- направляет в Пенсионный фонд Украины.

  1. Пенсионный фонд Украины прорабатывает заявление-расчет, позже трех дней после поступления заявления-расчета финансирует средства на отдельный счет работодателя.
  2. Работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу.

Первые пять дней больничного оплачивает работодатель, в дальнейшем выплаты поступают от Пенсионного фонда Украины.

Размер выплат рассчитывается индивидуально на основе размера страхового стажа, зарплаты и количества дней, проведенных человеком на больничном.

Застрахованные лица могут получить:

▪ 50% средней зарплаты, если их страховой стаж не превышает 3 лет;

▪ 60% – стаж от 3 до 5 лет;

▪ 70% – стаж от 5 до 8 лет;

▪100% - стаж более 8 лет.

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