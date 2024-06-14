Как осуществляются выплаты по больничному: алгоритм

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило алгоритм осуществления выплаты по больничному.
- получает лист нетрудоспособности;
- формирует заявление-расчет;
- направляет в Пенсионный фонд Украины.
Первые пять дней больничного оплачивает работодатель, в дальнейшем выплаты поступают от Пенсионного фонда Украины.
Размер выплат рассчитывается индивидуально на основе размера страхового стажа, зарплаты и количества дней, проведенных человеком на больничном.
Застрахованные лица могут получить:
▪ 50% средней зарплаты, если их страховой стаж не превышает 3 лет;
▪ 60% – стаж от 3 до 5 лет;
▪ 70% – стаж от 5 до 8 лет;
▪100% - стаж более 8 лет.
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