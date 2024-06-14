Как осуществляются выплаты по больничному: алгоритм

Размер выплат рассчитывается индивидуально на основе размера страхового стажа, зарплаты и количества дней, проведенных человеком на больничном.

Фото: slovoidilo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило алгоритм осуществления выплаты по больничному.

Застрахованное лицо обращается к врачу для установления факта временной потери трудоспособности. Врач по результатам осмотра создает медицинское заключение о временной потере трудоспособности, что является основанием формирования листа нетрудоспособности. Пенсионный фонд создает больничный в Электронном реестре листа нетрудоспособности и передает его работодателю. Работодатель в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

- получает лист нетрудоспособности;

- формирует заявление-расчет;

- направляет в Пенсионный фонд Украины.

Пенсионный фонд Украины прорабатывает заявление-расчет, позже трех дней после поступления заявления-расчета финансирует средства на отдельный счет работодателя. Работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу.

Первые пять дней больничного оплачивает работодатель, в дальнейшем выплаты поступают от Пенсионного фонда Украины.

Размер выплат рассчитывается индивидуально на основе размера страхового стажа, зарплаты и количества дней, проведенных человеком на больничном.

Застрахованные лица могут получить:

▪ 50% средней зарплаты, если их страховой стаж не превышает 3 лет;

▪ 60% – стаж от 3 до 5 лет;

▪ 70% – стаж от 5 до 8 лет;

▪100% - стаж более 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.