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Гоструда объясняет, должна ли создаваться служба охраны труда на предприятии с количеством работающих ниже 50 человек

23:48, 13 июня 2024
На предприятии с количеством работающих менее 50 человек функции службы охраны труда могут выполнять в порядке совместительства лица, имеющие соответствующую подготовку.
Гоструда объясняет, должна ли создаваться служба охраны труда на предприятии с количеством работающих ниже 50 человек
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Государственная служба по вопросам труда объясняет порядок создания службы охраны труда на предприятии.

Порядок создания и функционирования службы охраны труда определяется из статьи 15 Закона «Об охране труда» и Типового положения о службе охраны труда, утвержденного приказом Госнадзорохрантруда Украины от 15.11.2004 № 255 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 01.12. 2004 г. за № 1526/10125.

На основе Типового положения с учетом специфики производства и видов деятельности, численности работников, условий труда и других факторов работодатель разрабатывает и утверждает Положение о службе охраны труда соответствующего предприятия, определяет структуру службы охраны труда, ее численность, основные задачи, функции и права ее работников соответственно к законодательству.

Служба охраны труда создается на предприятиях с количеством работающих 50 и более человек.

На предприятии с количеством работающих менее 50 человек функции службы охраны труда могут выполнять в порядке совместительства лица, имеющие соответствующую подготовку.

На предприятии с количеством работающих менее 20 человек для выполнения функций службы охраны труда могут привлекаться посторонние специалисты на договорных началах, имеющих соответствующую подготовку.

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