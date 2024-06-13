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Держпраці пояснює, чи повинна створюватись служба охорони праці на підприємстві с кількістю працюючих нижче 50 осіб

23:48, 13 червня 2024
На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
Держпраці пояснює, чи повинна створюватись служба охорони праці на підприємстві с кількістю працюючих нижче 50 осіб
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Державна служба з питань праці пояснює порядок створення служби охорони праці на підприємстві.

Порядок створення та функціонування служби охорони праці визначається на підставі статті 15 Закону «Про охорону праці» та Типового  положенням  про  службу  охорони  праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12. 2004 за № 1526/10125.

На основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці,  її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи,  які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих  менше  20  осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

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