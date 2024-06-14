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Як здійснюються виплати за лікарняним: алгоритм

07:54, 14 червня 2024
Розмір виплат розраховується індивідуально на основі розміру страхового стажу, зарплати та кількості днів, які людина провела на лікарняному.
Як здійснюються виплати за лікарняним: алгоритм
Фото: slovoidilo.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало алгоритм здійснення виплати за лікарняним.

  1. Застрахована особа звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової втрати працездатності.
  2. Лікар за результатами огляду створює медичний висновок про тимчасову втрату працездатності, який є підставою для формування листка непрацездатності.
  3. Пенсійний фонд України створює лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності та передає його роботодавцю.
  4. Роботодавець у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України:

- отримує листок непрацездатності;

- формує заяву-розрахунок;

- направляє до Пенсійного фонду України.

  1. Пенсійний фонд України опрацьовує заяву-розрахунок, не пізніше трьох днів після надходження заяви-розрахунку фінансує кошти на окремий рахунок роботодавця.
  2. Роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі.

Перші п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець, надалі виплати надходять від Пенсійного фонду України.

Розмір виплат розраховується індивідуально на основі розміру страхового стажу, зарплати та кількості днів, які людина провела на лікарняному.

Застраховані особи можуть отримати:

▪ 50 % середньої зарплати, якщо їхній страховий стаж не перевищує 3 років;

▪ 60 % — стаж від 3 до 5 років;

▪ 70 % — стаж від 5 до 8 років;

▪ 100 % — стаж понад 8 років.

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