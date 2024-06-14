Як здійснюються виплати за лікарняним: алгоритм

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало алгоритм здійснення виплати за лікарняним.
- отримує листок непрацездатності;
- формує заяву-розрахунок;
- направляє до Пенсійного фонду України.
Перші п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець, надалі виплати надходять від Пенсійного фонду України.
Розмір виплат розраховується індивідуально на основі розміру страхового стажу, зарплати та кількості днів, які людина провела на лікарняному.
Застраховані особи можуть отримати:
▪ 50 % середньої зарплати, якщо їхній страховий стаж не перевищує 3 років;
▪ 60 % — стаж від 3 до 5 років;
▪ 70 % — стаж від 5 до 8 років;
▪ 100 % — стаж понад 8 років.
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