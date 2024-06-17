У Львові втретє оштрафували підприємця за водіння у нетверезому стані та спробу підкупити правоохоронців

Підприємця зі Самбірського району суд оштрафував за пропозицію хабаря поліцейському у Львові.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Івано-Франківський районний суд Львова визнав винним і оштрафував підприємця Івана Гриника з села Погірці за спробу надати хабар поліцейському. Інцидент стався у грудні 2023 року після того, як Гриника зупинили за кермом напідпитку на вулиці Любінській у Львові.

За даними вироку у справі № 465/73/24, під час затримання підприємець намагався уникнути відповідальності, пропонуючи поліцейському хабар у сумі 400 доларів. Пізніше, вже біля медичного центру на вулиці Кульпарківській, він двічі пропонував 500 доларів, щоб не проходити медичний огляд та уникнути складання протоколу.

На судовому засіданні Іван Гриник визнав свою провину і виразив розкаяння за свої дії. Суддя Юлія Марків визнала підприємця винним у пропозиції хабара та оштрафувала його на 34 тисячі гривень. Також суд вирішив конфіскувати 500 доларів, які були предметом хабара, на користь держави.

Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

Крім того, за даними ЗМІ, у січні 2024 року Іван Гриник також був оштрафований за водіння у нетверезому стані Залізничним райсудом на суму 17 тисяч гривень та позбавлений водійських прав на рік. Додатково, у 2018 році йому було нараховано штраф у розмірі 10,2 тисячі гривень за водіння під наркотиками, а також заборонено керувати транспортними засобами на рік.

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