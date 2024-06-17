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Во Львове в третий раз оштрафовали предпринимателя за вождение в нетрезвом состоянии и попытку подкупить правоохранителей

19:50, 17 июня 2024
Предпринимателя из Самборского района суд оштрафовал за предложение взятки полицейскому во Львове.
Во Львове в третий раз оштрафовали предпринимателя за вождение в нетрезвом состоянии и попытку подкупить правоохранителей
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Ивано-Франковский районный суд Львова признал виновным и оштрафовал предпринимателя Ивана Гриника из села Погорцы за попытку дать взятку полицейскому. Инцидент произошел в декабре 2023 года после того, как Гриника остановили за рулем в нетрезвом состоянии на улице Любинской во Львове.

По данным приговора по делу № 465/73/24, во время задержания предприниматель пытался избежать ответственности, предлагая полицейскому взятку в сумме 400 долларов. Позже, уже возле медицинского центра на улице Кульпарковской, он дважды предлагал 500 долларов, чтобы не проходить медицинский осмотр и избежать составления протокола.

На судебном заседании Иван Гриник признал свою вину и выразил раскаяние за свои действия. Судья Юлия Маркив признала предпринимателя виновным в предложении взятки и оштрафовала его на 34 тысячи гривен. Также суд решил конфисковать 500 долларов, которые были предметом взятки, в пользу государства.

Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде.

Кроме того, по данным СМИ, в январе 2024 года Иван Гриник также был оштрафован за вождение в нетрезвом состоянии Железнодорожным райсудом на сумму 17 тысяч гривен и лишен водительских прав на год. Дополнительно, в 2018 году ему был начислен штраф в размере 10,2 тысячи гривен за вождение под наркотиками, а также запрещено управлять транспортными средствами на год.

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