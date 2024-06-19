Махінації з закупівлею електроенергії на 12 млн грн: у Києві повідомили про підозру керівниці КП

Посадовиця уклала договори з товариством про постачання електричної енергії для споживачі за значно завищеною ціною.

У Києві правоохоронці викрили посадовцю КП у службовій недбалості.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, у грудні 2021 року, виконуюча обов’язки директора КП «Київміськсвітло» уклала договори з товариством про постачання електричної енергії для споживачі за значно завищеною ціною.

Зокрема, судова економічна експертиза підтвердила неправомірно великі витрати на закупівлю електроенергії, які призвели до матеріальних збитків підприємству на суму близько 12 мільйонів гривень.

У поліції додають, зо 41-річній жінці повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади на час слідства.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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