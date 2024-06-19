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Махинации по закупке электроэнергии на 12 млн грн: в Киеве сообщили о подозрении руководительнице КП

19:54, 19 июня 2024
Чиновница заключила договоры с обществом о поставках электрической энергии для потребителя по значительно завышенной цене.
Махинации по закупке электроэнергии на 12 млн грн: в Киеве сообщили о подозрении руководительнице КП
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В Киеве правоохранители разоблачили должностное лицо КП в служебной халатности.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, в декабре 2021 года исполняющая обязанности директора КП «Киевгорсвет» заключила договоры с обществом о поставках электрической энергии для потребителя по значительно завышенной цене.

В частности, судебная экономическая экспертиза подтвердила неправомерно большие затраты на закупку электроэнергии, которые привели к материальному ущербу предприятию на сумму около 12 миллионов гривен.

В полиции добавляют, что 41-летней женщине сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ). Решается вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности на время следствия.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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