Практика судів
  1. В Україні

Юрособа придбала автомобіль та цього ж місяця його продала: чи потрібно сплачувати транспортний податок

18:42, 24 червня 2024
Для юридичної особи, яка протягом одного календарного місяця придбала у власність легковий автомобіль та продала його, обов’язок подання податкової декларації з транспортного податку та, відповідно, сплати податку не виникає.
Юрособа придбала автомобіль та цього ж місяця його продала: чи потрібно сплачувати транспортний податок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області роз’яснили, чи необхідно юридичній особі, яка протягом одного календарного місяця придбала та продала легковий автомобіль, подавати декларацію з транспортного податку.

Відповідно до пп. 267.1.1 ПКУ платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Процедуру державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспорту встановлено Постановою КМУ від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт (пп. 267.6.5 ПКУ).

Якщо протягом одного календарного місяця відбулася державна реєстрація придбання та зняття з обліку (продажу) транспортного засобу однією юридичною особою, то для цієї юридичної особи дата початку сплати транспортного податку та дата припинення його обчислення збігаються – початок місяця, у якому набуто та втрачено право власності на об’єкт оподаткування.

Таким чином, для юридичної особи, яка протягом одного календарного місяця придбала у власність легковий автомобіль та продала його, обов’язок подання податкової декларації з транспортного податку та, відповідно, сплати податку не виникає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для того, щоб навчання не перетворилося на інструмент уникнення мобілізації, – МОН роз’яснило нові правила вступу до аспірантури

Вступ в аспірантуру здійснюватиметься виключно за державним замовленням: МОН опублікувало роз’яснення щодо оновлених правил вступу до аспірантури у 2024 році.

МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

До аспірантури вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

У вихідні дні сайт ВККС разом з усіма системами та реєстрами працювати не буде – ВККС

Проблеми виникли через поганий стан енергосистеми країни.

Комітет додав до законопроекту про дрібні крадіжки майна норми про порядок відсторонення прокурорів Генпрокурором для перевірки доброчесності

У редакції до другого читання законопроекту про відповідальність за дрібні крадіжки пропонується встановити, що за поданням Генеральної інспекції Генеральний прокурор може відсторонити прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності.

ТЦК вказував, що не має повноважень надавати відстрочку від призову чоловіку, який утримує батьків з інвалідністю – що вирішив суд з огляду на зміну правового регулювання

Суд зазначив, що враховуючи встановлені обставини і зміну правового регулювання під час розгляду справи, ефективним способом захисту порушеного права позивача є зобов`язання ТЦК розглянути заяву позивача та прийняти рішення щодо надання відстрочки від призову.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Віктор Братасюк
    Віктор Братасюк
    суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області