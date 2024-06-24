Глава федеральної ради Німеччини прибула до Києва, аби обговорити підтримку задля перемоги України

Глава бундесрату ФРН виразила солідарність Німеччини з українським народом.

Джерело фото: DW

У понеділок, 24 червня, прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія – Мануела Швезіг прибула до Києва, де проведе важливі переговори з політичним керівництвом України. Про це повідомляє DW.

Мануела Швезіг стала першою головою бундесрату, яка відвідує Україну з метою виразити солідарність Німеччини з українським народом у часи повномасштабної війни з росією. Вона підкреслила, що Україну необхідно підтримувати у боротьбі проти агресії та продовжувати надавати гуманітарну, фінансову та військову допомогу, а також постачати нове озброєння.

«Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити росії домогтися свого за допомогою цієї агресії», - заявила Швезіг під час зустрічі з журналістами у поїзді до Києва. Вона також підкреслила необхідність захисту курсу федерального уряду Німеччини від спроб ослабити підтримку України.

Мануела Швезіг очолила бундесрат з листопада 2023 року і стала четвертою за значимістю державною посадою Німеччини після федерального президента, голови бундестагу та федерального канцлера.

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