Глава федерального совета Германии прибыла в Киев, чтобы обсудить поддержку для победы Украины

Глава бундесрата ФРГ выразила солидарность Германии с украинским народом.

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В понедельник, 24 июня, премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания - Мануэла Швезиг прибыла в Киев, где проведет важные переговоры с политическим руководством Украины. Об этом сообщает DW.

Мануэла Швезиг стала первой главой бундесрата, которая посещает Украину с целью выразить солидарность Германии с украинским народом во времена полномасштабной войны с россией. Она подчеркнула, что Украину необходимо поддерживать в борьбе против агрессии и продолжать оказывать гуманитарную, финансовую и военную помощь, а также поставлять новое вооружение.

«Украина должна победить в этой войне. Нельзя позволить россии добиться своего с помощью этой агрессии», - заявила Швезиг во время встречи с журналистами в поезде в Киев. Она также подчеркнула необходимость защиты курса федерального правительства Германии от попыток ослабить поддержку Украины.

Мануэла Швезиг возглавила бундесрат с ноября 2023 года и стала четвертой по значимости государственной должностью Германии после федерального президента, председателя бундестага и федерального канцлера.

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