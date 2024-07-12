В Одесі офіційно відкрили ще п'ять пляжів

В Одесі доступні ще п'ять пляжних ділянок.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про відкриття п'яти нових пляжних ділянок у місті. Тепер до відвідування доступні пляжі «Ітака», «Ібіца», «Зебра», «Паблік» і «Гранд Петін».

Нові пляжі планують додавати до переліку по мірі завершення перевірок і відповідності всіх безпекових стандартів. Голова Одеської ОВА нагадав про обмеження, які діють на пляжах у випадку повітряної тривоги, виявлення підозрілих предметів, штормових умов, а також в нічний час.

Відкриття нових пляжів стало можливим завдяки поступовому покращенню інфраструктури та забезпеченню необхідних умов для безпечного відпочинку місцевих жителів та гостей міста Одеси.

Нагадаємо, для одеситів доступні ще чотири додаткових офіційно відкритих зони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.