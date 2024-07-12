Чоловік вбив сусідів, бо ті заважали спати після роботи: що вирішив суд

В Польщі судили чоловіка за вбивство двох сусідів під час гучної вечірки.

У Лодзі, що у Польщі, суд засудив Міхала до довічного ув'язнення за вбивство двох своїх сусідів, які організували шумну вечірку. За інформацією польського видання onet.pl, злочинець, повертаючись додому після нічної зміни, намагався виспатись, але був засмучений гучними святкуваннями сусідів.

Міхал звернувся до сусіда через шум і непорядок, проте це не допомогло. У поліцейському звіті йдеться, що він спочатку спробував вирішити ситуацію мирно, але потім, відчувши себе дуже засмученим, повернувся до своєї квартири, взявши з собою ніж. Після другого спуску до сусіда Міхал атакував двох чоловіків, що призвело до їхньої смерті.

Суд зобов'язав Міхала виплатити компенсацію у розмірі 30 000 злотих кожному з трьох дітей своїх жертв. За даними слідства, вбивство сталося у стані афекту, і Міхал визнав свою вину ще на етапі слідства, намагаючись звільнити себе від подальших кривавих наслідків.

В матеріалах справи також зазначено, що у Міхала були знайдені криваві сліди та закривавлений одяг, що підтверджує його причетність до вбивства.

Міхал має відбути не менше 30 років у в'язниці перед тим, як він зможе подати заяву на умовно-дострокове звільнення.

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