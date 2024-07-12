Мужчина убил соседей, потому что те мешали спать после работы: что решил суд

В Польше судили мужчину за убийство двух соседей во время шумной вечеринки.

В Лодзи, что в Польше, суд приговорил Михала к пожизненному заключению за убийство двух своих соседей, которые организовали шумную вечеринку. По информации польского издания onet.pl, преступник, возвращаясь домой после ночной смены, пытался выспаться, но был расстроен громкими празднованиями соседей.

Михал обратился к соседу из-за шума и беспорядка, однако это не помогло. В полицейском отчете говорится, что он сначала попытался решить ситуацию мирно, но потом, почувствовав себя очень расстроенным, вернулся в свою квартиру, взяв с собой нож. После второго спуска к соседу Михал атаковал двух мужчин, что привело к их смерти.

Суд обязал Михала выплатить компенсацию в размере 30 000 злотых каждому из трех детей своих жертв. По данным следствия, убийство произошло в состоянии аффекта, и Михал признал свою вину еще на этапе следствия, пытаясь освободить себя от дальнейших кровавых последствий.

В материалах дела также указано, что у Михала были найдены кровавые следы и окровавленная одежда, что подтверждает его причастность к убийству.

Михал должен отбыть не менее 30 лет в тюрьме перед тем, как он сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение.

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