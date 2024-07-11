Шпионил под «прикрытием» курьерской доставки: на Буковине задержали агента фсб

Действуя под «прикрытием» курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.

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Правоохранители предотвратили серию ракетных ударов рф по критической инфраструктуре Черновицкой области. В результате спецоперации в областном центре задержан агент фсб, который готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей, передает Служба безопасности Украины.

Среди приоритетных целей врага были узловые станции и железнодорожные маршруты, которыми Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт.

Также оккупантов интересовали геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины.

Действуя под «прикрытием» курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.

Полученные сведения ему предстояло направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере.

«Служба безопасности сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника на горячем, когда он готовил агентурный «отчет» к фсб.

По данным следствия, приспешником агрессора является местный житель, идейный сторонник рашизма», - заявили в СБУ.

В поле зрения оккупантов он попал через своего знакомого с рф, который сотрудничал с фсб.

Также предатель неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских видеочатах. В ходе таких эфиров злоумышленник выступал в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.

При обыске в помещении задержанного изъято два мобильных телефона и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что в настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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