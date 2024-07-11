Практика судов
  1. В Украине

Шпионил под «прикрытием» курьерской доставки: на Буковине задержали агента фсб

20:45, 11 июля 2024
Действуя под «прикрытием» курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.
Шпионил под «прикрытием» курьерской доставки: на Буковине задержали агента фсб
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители предотвратили серию ракетных ударов рф по критической инфраструктуре Черновицкой области. В результате спецоперации в областном центре задержан агент фсб, который готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей, передает Служба безопасности Украины.

Среди приоритетных целей врага были узловые станции и железнодорожные маршруты, которыми Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт.

Также оккупантов интересовали геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины.

Действуя под «прикрытием» курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.

Полученные сведения ему предстояло направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере.

«Служба безопасности сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника на горячем, когда он готовил агентурный «отчет» к фсб.

По данным следствия, приспешником агрессора является местный житель, идейный сторонник рашизма», - заявили в СБУ.

В поле зрения оккупантов он попал через своего знакомого с рф, который сотрудничал с фсб.

Также предатель неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских видеочатах. В ходе таких эфиров злоумышленник выступал в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.

При обыске в помещении задержанного изъято два мобильных телефона и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что в настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн – что решил суд

Обновляя свои данные в Резерв+, он увидел, что находится в розыске, после чего добровольно прибыл в ТЦК, но ему выписали штраф в 17 тысяч грн.

Часы больше переводить не будут – Комитет рекомендовал парламенту принять закон

Верховная Рада получила рекомендацию Комитета принять в целом многострадальный закон о прекращении практики перевода часов на летнее или зимнее время.

Приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства – в Минобороны объяснили, есть ли в этой связи у Украины дополнительные обязательства

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, почему приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства и имеет ли Украина по этому поводу дополнительные обязательства.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава: «Прошел полиграф, к сливам не причастен»

Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией, была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов провалился – будет объявлен новый конкурс

Финалисты конкурса Евгений Васильев и Юрий Пшевлоцкий не убедили Конкурсную комиссию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області