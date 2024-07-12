В Одессе официально открыли еще пять пляжей

В Одессе доступны еще пять пляжных участков.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил об открытии пяти новых пляжных участков в городе. Теперь к посещению доступны пляжи "Итака", "Ибица", "Зебра", "Паблик" и "Гранд Петин".

Новые пляжи планируют добавлять в перечень по мере завершения проверок и соответствия всех стандартов безопасности. Глава Одесской ОГА напомнил об ограничениях, которые действуют на пляжах в случае воздушной тревоги, обнаружения подозрительных предметов, штормовых условий, а также в ночное время.

Открытие новых пляжей стало возможным благодаря постепенному улучшению инфраструктуры и обеспечению необходимых условий для безопасного отдыха местных жителей и гостей города Одессы.

Напомним, для одесситов доступны еще четыре дополнительных официально открытых зоны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.