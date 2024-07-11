За 30 метрів від українського берега Тиси знайшли тіло людини

Це вже 16 випадок за рік.

Джерело фото: ДПСУ

На кордоні з Румунією, в 30 метрах від українського берега річки Тиса, прикордонники виявили тіло людини без ознак життя. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Виявлення стало результатом моніторингу Мукачівського загону прикордонників під час виконання службових обов’язків. Цей випадок став уже 16-м за рік, коли людина загинула під час спроби незаконного перетину річкових кордонів.

Держприкордонслужба нагадує громадянам про небезпеку таких спроб і закликає дотримуватись законодавства. Незаконний перетин річкових кордонів не лише порушує закон, але й ставить під загрозу життя та здоров’я людей.

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