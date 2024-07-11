В 30 метрах от украинского берега Тисы нашли тело человека

Это уже 16 случай за год.

Источник фото: ГПСУ

На границе с Румынией, в 30 метрах от украинского берега реки Тиса, пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Обнаружение стало результатом мониторинга Мукачевского отряда пограничников при исполнении служебных обязанностей. Этот случай стал уже 16-м за год, когда человек погиб при попытке незаконного пересечения речных границ.

Госпогранслужба напоминает гражданам об опасности таких попыток и призывает соблюдать законодательство. Незаконное пересечение речных границ не только нарушает закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

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