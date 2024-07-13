Кабмін дозволив районним військовим адміністраціям погоджувати підвищення зарплат для держслужбовців

Раніше підвищення зарплат працівникам на прифронтових територіях погоджувалося з відповідною ОВА.

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Уряд удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях та вніс зміни до постанов від 25 квітня 2023 року № 391 і від 25 серпня 2023 року № 928.

Як пояснили у Мінреінтеграції, ці документи стосуються механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

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