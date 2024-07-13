Кабмин разрешил районным военным администрациям согласовывать повышение зарплат для госслужащих

Ранее повышение зарплат работникам на прифронтовых территориях соглашалось с соответствующей ОВА.

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Правительство усовершенствовало механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях и внесло изменения в постановления от 25 апреля 2023 года № 391 и от 25 августа 2023 года № 928.

Как пояснили в Минреинтеграции, эти документы касаются механизма повышения зарплат работникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Речь идет и о государственных служащих, и о работниках государственных учреждений.

Ранее список работников соглашался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, такой перечень будут согласовывать районные военные администрации.

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