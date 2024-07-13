Кирило Буданов про замахи на путіна: Спроби були, але поки що невдалі

Кирило Буданов розповів про спроби замахів на путіна.

Фото: unian.net

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що замахи на російського диктатора володимира путіна були, хоча й невдалі. Про це він сказав у інтерв’ю NV.

«Вони були (спроби вбити путіна – ред.), але, як бачите, поки що невдалі», - сказав Буднов.

Також Буданов зазначив, що путін вже давно не є компромісною фігурою для свого оточення.

Також він впевнений, що росіяни після смерті господаря Кремля матимуть відчуття, як свого часу мали під час смерті іншого диктатора – йосипа сталіна.

«Вона (бабуся Буданова – ред.) казала, людям тоді (після смерті сталіна – ред.) здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі.

путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності», - додав він.

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