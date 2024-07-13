Кирилл Буданов о покушениях на путина: Попытки были, но пока неудачны

Кирилл Буданов рассказал о попытках покушений на путина.

Фото: unian.net

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что покушения на российского диктатора владимира путина были, хотя и неудачны. Об этом он сказал в интервью NV.

«Они были (попытки убить путина – ред.), но, как видите, пока неудачны», - сказал Буднов.

Также Буданов отметил, что путин уже давно не является компромиссной фигурой для своего окружения.

Также он уверен, что россияне после смерти хозяина Кремля будут чувствовать, как в свое время испытали во время смерти другого диктатора – иосифа сталина.

«Она (бабушка Буданова - ред.) говорила, людям тогда (после смерти сталина - ред.) казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше.

путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее ощущение, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности», - добавил он.

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